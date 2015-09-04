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Dünya
Deutsche Welle

Yürüyerek Avusturya'ya gidiyorlar

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de trenlere binmelerine izin verilmeyen yüzlerce sığınmacı yollara düştü. Sığınmacılar, yaklaşık 170 kilometrelik Avusturya sınırına yürüyerek ulaşmayı hedefliyor.

04 Eylül 2015 21:03


Sığınmacılar Budapeşte ile Viyana’yı birbirine bağlayan A1 otoyoluna çıktı. Kafilenin başındak bir sığınmacının AB bayrağı taşıdığı dikkat çekti. Yine ön saflarda koltuk değnekleriyle yürüyen bir başka sığınmacının göğsünde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir portresini taşıdığı gözlendi.

Budapeşte'den yola çıktıktan sonra Bicske'de durdurulan trendeki sığınmacılar Macar polisinin kendilerini mülteci kampına götürmesine direnmişti. Geceyi Bicske tren garında trende geçiren sığınmacılar güvenlik güçlerinin sunduğu yiyecek ve içeçekleri de kabul etmemişti.

Sığınmacı krizi Avrupa'nın gündeminde

Sığınmacı krizi Avrupa'nın gündeminde ilk sırada yer almaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiltere'nin ilerleyen aylarda binlerce Suriyeli sığınmacıyı kabul etmeye hazırlandığını söyledi. Cameron, ülkeye daha çok Suriye sınırı yakınlarındaki kamplarda yaşayanların kabul edileceğini belirtti. Ayrıntıların gelecek hafta kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

AB dışişleri bakanları Lüksemburg'da bir araya geldiler. Toplantı gündemindeki en önemli başlık mültecilerin son dönemlerde yaşadıkları trajedi. İki gün sürecek görüşmelerde güvenli ve transit ülkeler konusu ele alınacak. Almanya ve Fransa görüşmeler başlamadan önce AB içinde bağlayıcı bir mülteci kotası konusunda inisiyatif başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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