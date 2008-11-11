‘Yürüyen Müze’ Edirne'de

Devecihan Kültür Merkezi'nde bugün açılan 200 eserin bulunduğu Ümran Baradan Devlet Çocuk Müzesi’nin açılış törenine, Edirne Valisi Mustafa Büyük ve Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Dikmen ile Resim ve Seramik sanatçısı olan ve Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı görevini yürüten Ümran Baradan katıldı. Açılış töreninin ardından Ümran Baradan protokol üyelerine dünyanın dört bir tarafından çocukların yaptığı eserleri tanıttı. Eserlerin çok güzel olduğunu belirten Vali Büyük, “Gerçekten takdir edilecek bir müze. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Bu müzeyi Edirne’de de sergilediği için sayın Ümran Baradan’a teşekkür ederim” dedi.



Müzenin açılışının ardından Edirne’deki çeşitli ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yüzlerce öğrenci öğretmenleri ve velileri ile birlikte müzeyi gezdi. Öğrenciler tanıştıkları sanatçı Ümran Baradan’a yoğun ilgi gösterdi. Kimi öğrenci Baradan ile resim çektirmek için sıraya girerken, kimisi de imza almaya çalıştı.



Sanatçı Ümran Baradan, “Çocukların isteği üzerine Yürüyen Müze olarak Edirne’ye geldik. Buradan başka illere de gideceğiz. Çocukların yaratma güçlerini geliştirmek, güzel sanatlara yöneltmek, müze gezmelerine teşvik etmek için bu çalışmalar yapıldı ve bu duruma gelindi. Çocuklarla bundan sonra daha iyi diyaloglar içerisinde olacağız. Bu güne kadar çeşitli ülke ve şehirlerden 29 senedir katılanlar oldu. Ancak Edirne’den hiç katılan olmadı. Buda benim dikkatimi çekti. Çocukların dikkatini çekerek, onlara sanat çalışmalarını aşılamak için ilk olarak Edirne’yi tercih ettik. Gördüğümüz yoğun ilgi bizi çok mutlu etti ve bütün yorgunluğumuzu üzerimizden attık. İlkbaharda ‘Yürüyen Müze’ ile Mardin, Şanlıurfa ve Konya’ya gitmeyi düşünüyoruz” dedi.



Ümran Baradan Devlet Çocuk Müzesi ücretsiz olarak iki gün süreyle halkın ziyaretine açık olacak.