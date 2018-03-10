Yürüyen merdiven tersine çalıştı; 8 kişi yaralandı

Bursa’da yürüyen merdivenin bir anda ters yönde çalışmaya başlaması sonucu 7’si öğrenci 8 kişi yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Makine Mühendisleri Odası, ihmal olduğu tespitinde bulundu.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Timurtaşpaşa mevkiinde meydana gelen olayda, Ankara Sincan İMKB Ortaokulu'nun düzenlediği okul gezisiyle kente gelen 100'ü öğrenci 120 kişilik grup, Timurtaşpaşa'dan Tophane'deki Tarihi Saltanat Kapı'ya çıkmak için yürüyen merdiveni kullandı. Grubun bir bölümü çıkış yönünde yürüyen merdiveni kullanırken, merdiven henüz bilinmeyen bir nedenle hızla ters yönde heraket etmeye başladı. Dengesini kaybeden gruptaki öğrenciler birbirlerinin ve düşen velilerin altında kaldı.

Olayda öğrencilerden Pınar Dönmez, Zeynep Sude Akbaş, Damla Nur Akkuş, Cengiz Han Perçin, Selen Gündoğdu, Sümeyye Merve Kılıç, Emre Ali Fidan ile bir öğrenci velisi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere götürülürken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Düşen çocukları ayakları sıkışmasın diye çektik ama..."

Okul gezisinde sorumlu öğretmenlerden Selma Özbek, "Çocukları yürüyen merdiven ile çıkarıyorduk. Merdiven birden geri sarmaya başladı. O anlar çığlık kıyametti. Düşen çocukları ayakları sıkışmasın diye çektik ama veliler düşünce onları kaldıramadık, üst üste önümüze yığıldılar. Bu esnada çocuklar da düştü. Çocuklara bir şey olacak diye çok kaygılandık. Çünkü hepsinin sorumluluğu var üzerimizde" dedi.

Makine Mühendisleri Odası: İhmal var

Yürüyen merdiven kazasının ardından olay yerinde inceleme yapan Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ekibi, olayın ihmal nedeniyle meydana geldiğini öne sürdü. Ekibin yaptığı ilk incelemede, periyodik kontrol ve bakımların yapılmaması sonucu aşırı yükte sistemi durduran balataların merdiveni durduramadığı ve acil durumlarda kullanılacak 'Stop' butonunun kullanılamaz halde olduğu tespit edildi. Ekip, kazanın yaşanmasına sebep olan aksaklıkların yanı sıra merdivenin pek çok eksiği ve sorunu olduğunu, bu eksikliklerin ölümle sonuçlanacak kazalara neden olabileceğini belirtti.