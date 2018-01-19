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Yürüyen merdiven korkusu nedeniyle yasak dinlemedi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, buzlanma nedeniyle alt geçit ve bazı çarşı girişlerindeki merdivenleri kullanıma kapattı

19 Ocak 2018 19:19

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, buzlanma nedeniyle alt geçit ve bazı çarşı girişlerindeki merdivenleri kullanıma kapattı. Bir kadın, yürüyen merdiven korkusu nedeniyle merdivenleri kullandı. Ancak çekilen şerit üzerinden geçmekte zorlandı.
Kayseri’de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Bazı bölgelerde karla birlikte buzlanma tehlikesi ortaya çıktı. Bu nedenle harekete geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi görevlileri, buzlanmaya karşı önlem aldı. Çarşı girişleri ve alt geçitlerde buzlanma ile birlikte merdivenlerin kullanımının zorlaşması nedeniyle görevliler, merdivenleri şerit çekerek yaya trafiğine kapattı. Yayaların yürüyen merdivenleri kullanmaları istendi. Ancak Cumhuriyet Meydanı’ndaki yer altı çarşısından çıkan bir kadın, yürüyen merdiven korkusu nedeniyle merdivenleri tercih etti. Kadın, çekilen şeritten geçmekte zorlandı.

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