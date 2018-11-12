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Yürüyen Köşk yoluna çınar fidanı diktiler

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde Tema Vakfı Yalova Temsilciliği ile Yalova Belediyesi ortak bir etkinlik düzenledi

12 Kasım 2018 20:01

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde Tema Vakfı Yalova Temsilciliği ile Yalova Belediyesi ortak bir etkinlik düzenledi. Yürüyen Köşk yoluna 10 adet çınar fidanı dikildi. 
Gazi Mustafa Kemal Atatatürk Yalova\'da, çınar ağacına zarar vereceğini düşündüğü için çiftlik evini raylar üzerinde kaydırarak taşıttı ve bu yaklaşımıyla doğaya ve çevreye duyduğu saygıyı tüm dünyaya gösterdi. O çiftlik evi artık Yürüyen Köşk olarak biliniyor. Atatürk\'ün anısına bugün Yürüyen Köşk yoluna 10 adet çınar fidanı dikildi.
Çınar ağacı dikim etkiliğinin gerçekleştirenlerden Tema Yalova Temsilcisi Faruk Tezcan, “Çevre savunucusu bir vakıf olarak Yürüyen Köşk bizim için büyük anlam içermekte ve büyük değer taşımaktadır. Köşkün çevresini, yolunu yeni baştan düzenleyip hizmete sunan Belediye Başkanımız Vefa Salman’a teşekkür mektubu verdik. Kendisi de bir TEMA gönüllüsü olan başkanımız ve diğer gönüllülerimizle birlikte çınar fidanları diktik ve bu fidanları Atatürk’ün ruhuna hediye ettik” dedi.Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da, “Yürüyen Köşk kentimizin dünya markasıdır. Atamızın emaneti olan Yürüyen Köşk’ü ve yanındaki 400 yıllık çınar ağacına gözümüz gibi bakmak en önemli görevlerimiz arasındadır” dedi.
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