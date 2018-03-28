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Spor

Yürüyemez dediler, maratona katılıyor

İZMİR,(DHA) - Motosikletle 2 yıl önce geçirdiği kazada omuriliği zedelenen ve doktorların yürüyebilmesi için yüzde 5 ihtimal verdiği Emrah Baki Başoğlu, geçen sene olduğu gibi bu yıl da omurilik felçlileri için düzenlenen Wings For Life World Run'da koşac

28 Mart 2018 18:38

İZMİR,(DHA) - Motosikletle 2 yıl önce geçirdiği kazada omuriliği zedelenen ve doktorların yürüyebilmesi için yüzde 5 ihtimal verdiği Emrah Baki Başoğlu, geçen sene olduğu gibi bu yıl da omurilik felçlileri için düzenlenen Wings For Life World Run\'da koşacak. 
2016\'da Zonguldak-İstanbul Karayolu\'nun Ereğli kesiminde çukura giren motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Başoğlu\'nun omuriliğinde 2 kırık saptandı. Ameliyattan sonra doktorların tekrar yürüyebilmesi için yalnızca yüzde 5 ihtimal verdiği Başoğlu, 3.5 aylık fizik tedavinin ardından yürümeye başladı ve 7 ay sonunda geçen yıl İzmir\'de gerçekleştirilen Wings For Life World Run\'da koştu.
Bu sene hedeflerini daha ileriye taşıyacağını söyleyen Emrah Baki Başoğlu, \"Geçen seneki Wings For Life World Run deneyimim inanılmaz ve çok heyecanlıydı. Bu yıl omurilik felçlisi bir arkadaşımın tekerlekli sandalyesini iterek ona destek vereceğim. Birlikte koşacağız. Tüm iyilikseverleri 6 Mayıs\'ta yine İzmir\'de yapılacak yarışa katılmaya davet ediyorum\" diye konuştu. 
Wings For Life World Run, henüz dünyada uygulanan kesin bir tedavisi bulunmayan omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak yaratmak amacıyla gerçekleştiriliyor. 6 Mayıs\'taki etkinlik 12 ülke ile aynı anda İzmir\'de düzenlenecek.

(FOTOĞRAFLI)
 

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