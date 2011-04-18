'Yürüttüğünün yarısıyla aile sigortası yaparım'

T24

Savcılıktan vazgeçmesi iyi



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı AK Parti seçim bildirgesini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, “İçinde insan yok. Belli kesimlere nasıl kaynak aktarırız, onları, hedeflerini konuşuyorlar” dedi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Kılıçdaroğlu, milletvekili aday listelerine tepki olarak istifa eden Şanlıurfa İl Yönetimi ile Kısas Belediye Başkanı Ali Ersöz’ü ziyaret ederek gönül aldı. Büyük bir ilgiyle karşılanan Kılıçdaroğlu, ilk ziyaretini kendisini havaalanında karşılayan bağımsız Belediye Başkanı Eşref Fakıbaba’ya gerçekleştirdi. “Bu bir çağrı mı?” sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, “Bizim çağrımızın ötesinde kendisinin düşüncesi önemli, elbette aramızda görmek isteriz” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, kendisine ikram edilen mırrayı da içti.Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin bildirgesini de değerlendirdi. Erdoğan’ın seçim bildirgesini açıklarken kullandığı “Ben savcı değil halkın avukatıyım” ifadesinin anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Savcılıktan vazgeçmesi önemli bir aşama tabi ki. Ergenekon Davası’nın siyasallaştığını kabul ediyor. Savcılık yaparak orayı siyasallaştırdı şimdi bu dava siyasal bir dava değil görüntüsü vermek istiyor. Herhalde Avrupa’da kendisine sorulan sorulardan çok zor durumda kalmış olacak ki bu kez avukatlığa soyundu” diye konuştu.CHP’nin aile sigortası projesinin benzerinin AK Parti bildirgesinde yer aldığını anımsatan Kılıçdaroğlu şöyle dedi: “Bizim aile sigortası projemiz var. Onlar da yürütmek istiyorlar, çalmak istiyorlar. Bize ‘çalma’ diyeceğine kendisi baksın. Ama ne yaparlarsa yapsınlar önemli değil. Bizim ayakları yere basan projelerimiz, hedeflerimiz var, ilkelerimiz var” diye konuştu.