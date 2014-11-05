Yürütmeyi durdurma kararı verilen Galataport projesi şubatta başlıyor

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun yürütmeyi durdurma kararı verdiği Galataport ve Sarıyer Belediyesi'nin ruhsat verilmeyeceğini açıkladığı Park Orman Projesi'nde Doğuş Grubu ile ortak olan Serdar Bilgili, iki projeye de 2015 yılı içinde başlanacağını söyledi.

Serdar Bilgili, her iki projede de bürokratik işlemlerin sonuna gelindiğini belirterek, "Bu projelerde rezidanslar, dev yapılar olmayacak. Yapılacaklara karşı çıkan insanlar, günün birinde ‘biz hata yaptık’ diyecekler” dedi.

Serdar Bilgili: Minik ahşap evler olacak

Park Orman’da boş alanlar üzerine çalışmalar yapacaklarını anlatan Serdar Bilgili, şu detayları verdi: “Konaklama alanları olacak. Ancak bunlar beton yığını şeklinde değil. Minik ahşap evlerden oluşacak. İstanbul’da büyük konser alanı yok. Önemli bir sanatçı geldiği zaman Rihanna veya U2 gibi statlarda konser veriyor. 5 bin kişilik konser alanı büyük turneleri karşılayamıyor. En az 15 bin kişilik salonlar olması lazım. Biz Park Orman’da havuz olan bölgeyi yere gömerek İstanbul’un en önemli konser alanını yapacağız. Tenis turnuvası, boks maçı ve konserlerin düzenleneceği 18 bin kişilik dünya standardında arena yapacağız. Yere gömülü, kapalı ve üstü yeşillik olacak. Bu arenaya en yakın proje Ülker Arena’dır. Bizim rakibimiz de burası olacak.”

'Doğuş Grubu ile ortaklığımız yüzde 50-50'

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Park Orman’da 80 milyon Euro’luk bir çalışma yapılacağını anlatan Serdar Bilgili, şöyle konuştu: “Park Orman’da İstanbul için çok önemli bir proje olacak. Halkın haftasonu gezebileceği bir mekan olacak. İstanbul maalesef alışveriş merkezlerinden (AVM) oluşan bir sosyal yaşantıya sahip olmaya başladı. Burada yaşayanların doğru düzgün bir parkı yok. Projede Doğuş Grubu ile ortaklığımız yüzde 50-50. Biz burada Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın kiracısıyız. Herkes ağaçları kesip gökdelenler dikeceğimizi sanıyor. Öyle bir şey olmayacak. İstanbul’un en önemli parkını yapacağız. ABD’de önemli parklar dizayn etmiş mimarlarla ortak çalışacağız.”

Mahkeme ne karar vermişti?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Galataport ihalesiyle ilgili açtıkları davayı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, yürütmenin durdurulmasına karar verdiğini açıklamıştı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de, Doğuş Holding ve Bilgili Holding'in ortak olduğu Fatih ormanları projesine ruhsat verilmeyeceğini açıklamıştı.