Yürürken mesaj yazmak yasaklandı!

ABD’nin New Jersey kentindeki Fort Lee bölgesinde yayaların yürürken cep telefonu mesajı atması yasaklandı. Yeni çıkan yasayı çiğneyen vatandaşların 85 dolar para cezası ödeyeceği bildirildi.

Ocak ayından beri bölgede yürürken mesaj atmaya çalışırken 23 yayanın yaralandığına dikkat çeken yetkililer bu yaralanmaların önüne geçmek için böyle bir yasa çıkarıldığını belirtti.

Son günlerde mesaj yazarken dalıp çeşitli kazalar yapan kişilerin görüntüleri YouTube’da en çok paylaşılan videolar arasına giriyor.

Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde California’da çekildi. Görüntülerde genç bir adam elindeki cep telefonuna bakarken karşısında kendisine doğru gelmekte olan ayıyı fark etmiyor.

Bir diğer videoda ise alışveriş merkezinden çıkan bir kadın cep telefonuna bakarken suya düşüyor.