Yürümelerine izin verilmeyen maden işçileri Ankara'ya heyet gönderdi

Yürümelerine izin verilmeyen Soma ve Ermenek maden işçileri ile sendika yöneticilerinin de aralarında bulunduğu bir heyet, TKİ ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yetkililerle görüşmek üzere Ankara’ya geldi. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin, “Bu son sözümüz” dedi.

Soma ve Ermenek’ten Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Ankara’ya yürüyüş başlatan maden işçilerinin direnişi 3’üncü gününde. Soma’da 8 yıldır ödenmeyen tazminatları için yürüyüş başlatan Uyar Madencilik işçileri, yürümelerine izin verilmemesi üzerine Soma Katliamı’nda hayatını kaybeden 301 işçinin mezarlığında 3 gündür gece-gündüz bekleyişlerini sürdürüyor. Ermenek’te de madencilerin aylardır gasp edilen ücret ve tazminat hakları için 45 gün önce başlattığı direnişi devam ediyor.

İşçiler, 12 Ekim’de eşleri ve çocuklarıyla Ankara’ya doğru yürüyüşe geçmiş, jandarmanın sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Madenciler Ankara'da

Soma ve Ermenek’te direnişlerini sürdüren madenciler ile sendika temsilcilerinden oluşan bir heyet, Ankara'ya geldi. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin, saat 17.00’da Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı ile görüşeceklerini belirtti. Çetin, Meclis’te grubu bulunan siyasi parti grup başkanvekillerinden randevu istediklerini kaydetti. AKP’nin teklifi direk ret ettiğini aktaran Çetin, diğer partilerin ise henüz cevap vermediğini söyledi.

"Bu son sözümüz"

İşçilerin bekleyişlerinin devam ettiğini belirten Çetin, “Görüşmeden olumsuz sonuç çıkarsa Ankara’ya yürüyeceğiz. Uzun bir süredir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından randevu istiyorduk ama kabul etmiyorlardı. Biz sorununun çözülmesini istiyoruz. Bu son sözümüz” dedi.