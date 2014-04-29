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Sağlık

Yürümek yaratıcılığı arttırıyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre,yürüyüş yapmak yaratıcılığı yüzde 60 oranında arttırıyor

29 Nisan 2014 23:35

ABD 'deki Santa Clara Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırması, konsantrasyon ve daha iyi düşünmek için yürümenin etkili olabileceğini gösterdi.

Çoğu üniversite öğrencisi 176 gönüllü, bazı yaratıcılık testlerine tabi tutuldu. Gönüllülerden testlere oturarak, koşu bandında, açık havada ve yürüdükten sonra yanıt vermeleri istendi. Yürürken ve yürüdükten sonra gönüllülerin bu testlerde daha başarılı olduğu görüldü. Araştırmaya imza atanlardan Marily Oppezzo, koşu bandında ve açık havada yürüyenlerin yaratıcılığında yüzde 60 artış saptandığını vurguladı. Araştırmanın sonuçları ‘Journal of Experimental Psychology’ dergisinde yayımlandı.

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