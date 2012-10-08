Yürüme engelli yazar, tekerlekli sandalyeyle Ortadoğu turuna çıktı

Yürüme engelli Alman yazar Felix Bernhard, tekerlekli sandalyeyle Ortadoğu turuna çıktı. Bernhard, son durağı Kudüs olan yolculuğun Türkiye etabında çiçeklerle karşılandı.

Murat Gürkanı'nın Taraf gazetesinde yer alan haberine göre, 18 yıldır tekerlekli sandalyeyle yaşayan Alman yazar Felix Bernhard, engelli vatandaşların yaşama sarıldığında aşamayacağı hiçbir güçlük olmadığını kanıtlamak için tekerlekli sandalyeyle adeta dünya turuna çıktı. Almanya’dan Kudüs’e doğru yola çıkan ve 3,5 ayda tam 3 bin kilometre yol alan Bernhard Aydın’ın Nazilli ilçesine ulaştı.

13 yaşında annesini yitiren, 19 yaşında motorsiklet kazası sonucu tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda kalan Felix Bernhard pes etmedi. Babasının ölümü bir kez daha sarstı onu ama edebiyat yaşama bağlı tuttu hep. Almanya’da ve ABD’de ekonomi alanında master yaparken umut ve motivasyon üzerine kitaplar yazdı. Kitapları kısa sürede ülkesinde en çok satanlar listesinin zirvesine yükseldi.

Tekerlekli sandalyeyle yollara düştü

Bernhard engellilerin yaşama sarılması, tüm güçlüklerin üstesinden gelmesi için çok çarpıcı bir eyleme başladı. Tam 3,5 ay önce tekerlekli sandalyeyle Almanya’dan yola çıktı. Son durağı Kudüs olarak belirledi. Geceleri otellerde kaldı, gündüz durmadan yol aldı tekerlekli sandelyesiyle. Hırvatistan’da bir kaza geçirdi ve bir süre hastanede yattı ama pes etmedi. Felix Bernhard şimdi yolculuğunun Aydın Nazilli durağında.

Çiçeklerle karşılandı

Bedensel Engelliler Dernegi Başkanı Ayşe Hışıl Çınkıt’ın da aralarında olduğu bir grup Bernhard’ı çiçeklerle karşıladı. Bernhard kendisini karşılayanlara, “Engelli olabilirsiniz ama sizin bu fiziksel engeliniz hayata ve yaşama dair yapacağınız planlarınızı bozmamalı ve onlara engel olmamalı. Yaşamınızı kabusa çevirmemeli. Ne olursa olsun insan içindeki umudu hiçbir zaman için yitirmemeli. Azimli olmalı, hayallerinizin peşinden koşmalısınız, hayatı doya doya yaşamalısınız” diye seslendi. Bernhard Nazilli’den sonra Denizli, Afyon, Konya, Mersin’e giderek Kıbrıs’a, oradan da Kudüs’e geçeceğini belirtti. Bernhard yolculuk anılarını da kitap haline getirecek.