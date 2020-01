Yurttaştan yurttaşa çağrı: #benimdeitirazımvar

Yurttaş Girişimi, tarafından yine yurttaşlara yönelik olarak düzenlenen “#benimdeitirazımvar” kampanyası bugün başladı. Yurttaş Girişimi’nin yayınladığı metinle "Düşman cephelere bölünmek, kardeşliğimizi, ortaklığımızı yitirmek istemiyoruz. Ne darbe, ne vesayet. Ne diktatör, ne terör! İşimizde gücümüzde, huzur içinde, özgür yaşamak istiyoruz" denen metinde "Kadın olduğumuz için hırpalanmak, tecavüze uğramak, öldürülmek, örtülüyüz diye aşağılanmak, şort giydik diye saldırıya hedef olmak, korku içinde yaşamak istemiyoruz" ifadesi yer aldı.

Yurttaş Girişimi'nin "İtirazım var" başlığıyla yayınladığı (19 Kasım 2016) metin şöyle:

Bu toprakların ortak sahibi olan bizler; AKP, CHP, HDP, MHP ya da başka partilere oy veren Türk, Kürt, Ermeni, Yahudi, Rum, Laz,Süryani, Müslüman, Hristiyan, Sünni, Alevi, inançlı, inançsız bütün yurttaşlar, barış ve huzur içinde yaşayabileceğimiz bir ülke istiyoruz. Savaş istemiyoruz, şehit istemiyoruz, çocuklarımızın ölmesini, öldürmesini, birbirlerine silah çekmesini istemiyoruz. Düşman cephelere bölünmek, kardeşliğimizi, ortaklığımızı yitirmek istemiyoruz. Ne darbe, ne vesayet. Ne diktatör, ne terör! İşimizde gücümüzde, huzur içinde, özgür yaşamak istiyoruz. Kadın olduğumuz için hırpalanmak, tecavüze uğramak, öldürülmek, örtülüyüz diye aşağılanmak, şort giydik diye saldırıya hedef olmak, korku içinde yaşamak istemiyoruz.

Kadın erkek hepimiz; inançlarımızı, dinimizi, kültürümüzü özgürce, eşitçe yaşamak istiyoruz. Hangi suçla suçlandığımızı bilmeden, kimin adına, hangi hukuka göre karar verdiklerini bilmediğimiz mahkemelerce tutuklanmak, hapse atılmak; darbeyle, terörle hiçbir ilgimiz yokken yalan ihbarlarla, sahte delillerle sorgusuz sualsiz işimizden olmak, meslekten uzaklaştırılmak, çoluk çocuğumuzla açlığa mahkûm edilmek; barış deyince terörist, mağduriyet deyince hain ilan edilmek istemiyoruz. Keyfi kararlarla malımıza mülkümüze el konmasını, emeğimizin hakkının, ücretimizin, maaşımızın elimizden alınmasını, evlerimizin, köylerimizin yakılıp yıkılmasını, çocuklarımızın eğitimlerinin aksamasını, gençlerimizin sokaklarda heba olmasını istemiyoruz.

Biz halkız, vicdanlı, iyi insanlarız; bizi tahriklerle kötücülleştirmeyin, kin ve nefret sözleriyle ayrıştırmayın, kana, ölüme alıştırmayın. Savaş, ölüm, idam, çatışma, kavga istemiyoruz. Bu ülkeyi yönetenler, kaderimize hükmedenler! Sizler; halkı sindirmek, özgürlükleri yok etmek için değil, biz yurttaşları barış, güven, huzur içinde yaşatmak için seçildiniz.

Bilin ki bu gidişe rızamız değil itirazımız var.

Bizi duyun!

Kampanyaya destek vermek istiyorsanız;

http://benimdeitirazimvar.com adresindeki videoyu ve görsel mesajları sitedeki paylaş butonunu tıklayarak 24 Kasım Perşembe, Saat 12.00’den itibaren bütün sosyal medya hesaplarınıza, elinizdeki bütün olanak ve yollarla gönderebildiğiniz, ulaşabildiğiniz herkese, her partiye, her kuruluşa, üyesi olduğunuz gruplara, arkadaşlarınıza, izlediğiniz haber ve tartışma programlarına, her yere gönderin…

Çok izlenen, topluma yön veren ünlüleri ve fenomenleri de bu trafiğe dahil edersek yayılma kat sayımız artar.

İster bu metinden birkaç cümleyi, ister kendi itirazınızı 140 karakterle twitter’da #benimdeitirazımvar etiketiyle paylaşın.

Sitede bağlantılarını gördüğünüz tüm sosyal medya ağlarında yaygınlaştırın.

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edin.

Yurttaşın, hepimizin itirazının milyonlara ulaşabilmesi için yaratıcı katkı verin…

Emek vereceğiniz her paylaşım, iletişim zincirini büyütecek ve farkındalık yaratacak…