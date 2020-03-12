Yurttan Koronavirüs manzaraları; Arap sabunu ve yoğurdu karıştırıp yedi, zehirlendiği için soluğu hastanede aldı!

Güneş gazetesinde yer alan habere göre Yozgat'ta 43 yaşındaki Mehmet E. 'bağışıklık sisteminin güçlenip, içinin temizlenmesi ve bu virüsün kendisine etki etmemesi' için akşam yemeğinde Arap sabunu ile birlikte yoğurt yedi. Yaklaşık 15-20 dakika sonra başı dönmeye ve midesi bulanmaya başlayan Mehmet E. ambulansı aradı. Acil servise kaldırılan Mehmet E. tedavi altına alındı.

"Arap sabunu içimi temizler; yoğurt ise bağışıklık sistemimi güçlendirir diye düşündüm"

Midesi yıkanan ve serum takılan Mehmet E. kendine geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada "Kendimi bu virüsten korumak için çözüm yolu arıyordum ve aklıma Arap sabunu ile yoğurt yemek geldi. Çünkü Arap sabunu içimi temizler beni temiz tutar, yoğurt ise bağışıklık sistemimi güçlendirir diye düşündüm. Yoğurdun içine bolca Arap sabunu döktüm ve yedim. Ayrıca bu virüsü ilk hangi Çinli bulaştırdıysa Allah onun bin belasını versin" dedi.

"Arap sabunu yemek nasıl bir akıldır anlamadım"

Acil servis doktoru Erhan K. ise yaptığı açıklamada, "Mehmet amcaya gerekli işlemler yapıldı şu an durumu iyi. Ayrıca belirtmek isterim ki doktorluk hayatım boyunca böyle bir şey ne gördüm ne duydum. Arap sabunu yemek nasıl bir akıldır anlamadım. Lütfen kimse böyle şeyler yapmasın" ifadelerini kullandı.