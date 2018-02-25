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Yurttan kaçan kız çocuklarının tutulduğu çiftliğe operasyon kamerada

Çağatay KENARLI-  Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA) ATAŞEHİR'DE yurttan kaçan bazı kız çocuklarını çiftlikte alıkoyup, zorla cinsel istismar ederek görüntülerini kaydeden 2 kişi gözaltına alındı

25 Şubat 2018 17:58

Çağatay KENARLI-  Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)
ATAŞEHİR\'DE yurttan kaçan bazı kız çocuklarını çiftlikte alıkoyup, zorla cinsel istismar ederek görüntülerini kaydeden 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. 
İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Heybe sokakta bulunan bir çiftlikte yurttan kaçan yaşı küçük 6 kız çocuğun alıkonulduğunu, zorla cinsel istismar edilerek görüntülerinin kaydedildiğini belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri, 21 Şubat Perşembe günü çiftiliğe ve 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda ekipler A.S. (38) ve Afganistan uyruklu S.R.\'yi (26) yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda polis ekipleri kayıp olarak aranan H.H.K isimli kız çocuğunu kurtardı. Gözaltına alınan A.S ve yabancı uyruklu S.R.\'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Adreslere yapılan operasyonlar polis kameralarına da yansıdı. Operasyon sırasında kız çocuğunun ve bir şüphelinin evden çıkarılması görüldü.

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