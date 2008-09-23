Yurttan kaçan 13 yaşındaki kıza tecavüz

Balıkesir’de bir kişi, Manisa’daki bir yetiştirme yurdundan kaçan 13 yaşındaki kız çocuğunu evine kapatarak, 3 gün boyunca tecavüz etti.



Manisa’daki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ait yurttan 1 ay önce kaçarak annesinin oturduğu Balıkesir’e gelen Ç.Ş. (13), kent merkezinde dolaşırken karşılaştığı Hacı Osman K’den, ekmek alacağını söyleyerek para istedi.



Bu sırada 10 yaşındaki kızının da yanında bulunduğu öğrenilen zanlının, "Para bozdurayım, veririm. Benimle gel” diyerek kandırdığı Ç.Ş’yi, Aygören Mahallesi’ndeki evine götürerek odaya kilitlediği ve 3 gün boyunca tecavüz ettiği öne sürüldü.

Hacı Osman K’nin olaydan sonra küçük kızı Otobüs Terminaline götürerek, "Birazdan döneceğim" dedi.

Zanlının dönmemesi üzerine Ç.Ş. dolmuşa binerek annesinin Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki evine gitti. Başına gelenleri annesine anlattı.

Annenin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Hacı Osman K’yi gözaltına aldı.



Zanlı, sorgulamasının ardından sevk edildiği, "Küçük yaşta kızın cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

