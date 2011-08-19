-Yurttaki yaşlıların Ramazan mutluluğu ŞANLIURFA (A.A) - 19.08.2011 - Şanlıurfa'daki güçsüzler yurdunda barınan kimsesiz yaşlılar, hayırseverlerin kendileriyle paylaştığı iftar sofralarında Ramazan ayının manevi havasını yaşamaya çalışıyor. Şanlıurfa Belediyesince 28 yıl önce Direkli Mahallesi'nde kurulan güçsüzler yurdu, yaşlandıktan sonra kalacak yerleri olmayan 60 yaş üzeri 7 yaşlıyı misafir ediyor. Kimi henüz 1 yıl önce kimi 10 yıldan bu yana yaşamını sürdürdüğü yurtta, çalışanları ve burada barınanları dost edinen yaşlılar, terk edilmişlik ve unutulmuşluğun verdiği gönül kırgınlığını birbirlerine sıkı sıkıya bağlanıp, arada sırada kendilerini ziyaret eden hayırseverlerle birkaç kelam ederek, atlatmaya çalışıyor. Sadece Ramazan ayı ve dini bayramlarda hatırlanmaktan şikayet eden yaşlılar, en çok da yakınlarının kendilerini arayıp sormamasına içerliyor. Şanlıurfa Belediyesince tüm ihtiyaçları karşılanan ve yılın belirli dönemlerinde kendileri için hazırlanan kaplıca ve hayvanat bahçesi gezilerinin yanı sıra piknik ve müzik etkinlikleriyle yaşama tutunan yaşlılar, arada bir de olsa eski dostları ve yakınlarının kendileriyle ilgilenmesini bekliyor. Ramazan ayında hemen hemen her gün bir hayırsever iftar saatinde yemek hazırlatıp, aynı sofrayı paylaştığı yaşlılara, yakınlarının eksikliğini hissettirmemeye çalışıyor. -Aile ortamı sağlanıyor Güçsüzler Yurdu sorumlusu Seyit Kulak, yaşlıların huzurlu bir ortam içerisinde yaşamlarını sürdürebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Özellikle Ramazan ayında birçok hayırseverin katkılarıyla yaşlılar için iftar yemeği verildiğini ve çeşitli etkinlikler düzenlendiğini aktaran Kulak, şunları kaydetti: ''Burada barınanlara huzurlu bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Ailelerini aratmayacak şekilde, hiçbir eksikliği hissettirmeden imkanlar ölçüsünde eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Değişik zamanlarda onları kaplıcalara, denize ve türbelere götürüp farklı bir ortama girmelerini sağlıyoruz.'' -''Yeniden dünyaya gelmiş gibi oluyoruz'' Gençliğinde bir dönem Almanya'da yaşamını sürdüren ancak Türkiye'ye döndükten sonra Güçsüzler Yurdu'nda barınmaya başladığını belirten 64 yaşındaki Mustafa Mithat Yıldırım da hayırseverlerin ziyaretinden duydukları mutluluğu, ''Birileri buraya gelip halimizi sorduğu zaman yeniden dünyaya gelmiş gibi ya da sağlığımıza kavuşmuş gibi bir hoşnutluk duyuyoruz'' şeklinde dile getirdi. Ramazan ayında genellikle hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan iftar sofralarında oruçlarını açtıklarını ifade eden Yıldırım, ''Bir evlat, babasını nasıl görmek ister? Bizi öyle görmek istedikleri için onlara (hayırseverlere) minnettarız. Tam 1 yıldır buradayım. Yurtta 7 kişi yaşıyoruz. Bazı zaman gelir insan aynı yerleri görmekten usanır, o zaman bizi bırakırlar çarşıya gider, gezeriz bir değişiklik olur. Zaten bu yaş itibariyle fazla gezmeye fırsat yok. Burası dinlenmek için ideal bir yer.'' Evinde hazırladığı iftar yemeğini yurda getirip, buradaki yaşlılar ve yurt personeliyle orucunu açan hayırsever işadamı Sait Fener ise birkaç yıldan bu yana Ramazan ayında yurdu ziyaret ederek, imkanları ölçüsünde yaşlılarla aynı sofrayı paylaşıp, çeşitli yardımlarda bulunduğunu kaydetti.