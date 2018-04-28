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Yurtta zehirlenme şüphesiyle hastane kaldırılan öğrenci sayısı 53'e çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, özel bir kız öğrenci yurdunda, yedikleri akşam yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenci sayısı, 53'e çıktı

28 Nisan 2018 14:26

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, özel bir kız öğrenci yurdunda, yedikleri akşam yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenci sayısı, 53\'e çıktı.
Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak\'ta, 213 öğrencinin kaldığı özel bir kız yurdunda kalan öğrencilerden bazılarında, akşam yemeğinin ardından bulantı ve kusma şikayeti görülmeye başlandı. Rahatsızlanan 39 öğrenci, dün akşam hastaneye kaldırıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde 14 öğrenci daha hastanelere götürüldü. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Yurtta öğrencilere akşam yemeğinde verilen mercimek çorbası, pirinç pilavı, tavuk ızgara, patates kızartması ve sütlü tatlıdan alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü\'nden olaya ilişkin açıklamada, \"İlimizde özel bir yurtta kalan öğrencilerin bulantı ve kusma şikayeti ile sağlık kuruluşlarımıza başvuruları üzerine gerekli incelemeler Bolu İl Sağlık Müdürlüğü\'nce başlatılmıştır. Bolu İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tespitlerin hızlıca yapılabilmesi için örnekler alınmış, Ankara Halk Sağlığı laboratuvarına gönderilmiştir. Tavuk ya da tatlıdan şüphelenmek ile birlikte sonuçlar çıkıp bu detay netleştiğinde halkımızla paylaşılacaktır. Hastanelerimize başvuran hastalarımızın şu an için genel durumları iyi olup gerekli tedavileri yapılmaktadır\" ifadeleri kullanıldı.

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