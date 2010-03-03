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Yaşam

Yurtta 'Müdürümüzü isteriz!' eylemi

Van'da öğrencilerce gerçekleştirilen eylem, Vali'nin kendileriyle görüşmesinin ardından sona erdi.

03 Mart 2010 02:00

T24 - Van'daki Kız Yetiştirme Yurdu'nda eski müdürlerini istedikleri gerekçesiyle eylem başlatan kız öğrenciler, Vali Vekili Hasan Yılmaz ile görüştükten sonra eylemlerini sonlandırdı.

Van'da Selimbey Mahallesi Kaptan Sokak'taki Kız Yetiştirme Yurdu'na eski müdürlerini geri isteyen bir grup kız öğrenci, yurdun yatakhane bölümünde eylem gerçekleştirdi.

Yatakhanedeki odaların kapılarına ranza dayayan ve çarşafla minderleri yakarak aşağı atan kız öğrencilerin eylemine müdahele etmeye çalışan polis, girişiminde başarısız oldu.

Yatakhaneye giremeyen polis, kız öğrencileri megafonla ikna etmeye çalıştı. Bu girişimde de başarısız olunurken kız öğrenciler, ''müdürümüzü istiyoruz'' şeklinde slogan atmaya başladı.

Vali Münir Kaplanoğlu ile görüşmek isteyen kız öğrencilerle, valinin şehir dışında bulunması nedeniyle Vali Vekili Hasan Yılmaz görüştü.

Öğrenciler Yılmaz'la görüştükten sonra eylemlerini sonlandırken, konuyla ilgili açıklamada bulunan Yılmaz, "Kız Yetiştirme Yurdu'nun Bakım ve Rehabilitasyon Bölümü'nde bulunan 13 kız çocuğumuz, Uğur Çimen'in müdür olmasını istedikleri için böyle bir girişimde bulunmuş. Kızlarla görüşerek, onları ikna ettim. Şu an için her şey kontrol altında. Kapıları açtık. Kızların bazılarında ufak tefek çizikler var" derken olay yerinde bulunan sağlık görevlilerinin kızlara gerekli müdahaleyi yaptığını söyledi.

Bir gazetecinin, ''Sorun çözüldü mü?'' sorusu üzerine Yılmaz, ''sorunun çözümü için söz verdik. Sorun kalmadı'' şeklinde yanıt verdi.

Çarşaf ve minderleri ateşe verdiler

Eylem sırasında kız öğrenciler, yatakhanedeki çarşafları ve minderleri ateşe verdikten sonra aşağı attı. Olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri, aşağı atılan ve yanan malzemeleri söndürdü.

Eyleme katılan bazı kız çocukları, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kız yetiştirme yurdunda barınan ve eyleme katılmayan bazı kızlar da sinir krizi geçirdi. Bu kızlar binanın yakınında bekletilen ambulansa alındı.



 

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