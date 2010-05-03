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Yaşam

Yurtta hava nasıl olacak?

Mayısın ilk haftasında ülkenin batı kesimleri bahar sıcağına kavuşurken, Doğu ve Güneydoğu’da ise kuvvetli yağış devam edecek.

03 Mayıs 2010 03:00

T24 - Mayısın ilk haftasında ülkenin batı kesimleri bahar sıcağına kavuşurken, Doğu ve Güneydoğu’da ise kuvvetli yağış devam edecek.



Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; bugün doğuda gökgürültülü ve sağanak yağış etkili olacak. Bölgede ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli yağış tehlikesi var. Ülkenin diğer kesimleri ise güneşli bir gün geçirecek. Yarın, çarşamba ve perşembe günleri yağışlı hava Doğu Karadeniz’e, cuma günü de Marmara’ya yayılacak. Bu arada, Doğu’daki yağışlı hava etkisini yitirecek. Diğer kesimlerde ise gece hava sıcaklıları giderek artacak.

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