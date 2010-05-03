Yurtta hava nasıl olacak?

T24

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; bugün doğuda gökgürültülü ve sağanak yağış etkili olacak. Bölgede ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli yağış tehlikesi var. Ülkenin diğer kesimleri ise güneşli bir gün geçirecek. Yarın, çarşamba ve perşembe günleri yağışlı hava Doğu Karadeniz’e, cuma günü de Marmara’ya yayılacak. Bu arada, Doğu’daki yağışlı hava etkisini yitirecek. Diğer kesimlerde ise gece hava sıcaklıları giderek artacak.