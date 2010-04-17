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Yaşam

Yurtta hava nasıl olacak?

Meteoroloji, bazı bölgelerde kısa süreli sağanak yağış beklendiğini, rüzgârın yer yer kuvvetli eseceğini bildirdi.

17 Nisan 2010 03:00

T24 - Meteoroloji, bazı bölgelerde kısa süreli sağanak yağış beklendiğini, yağış sırasında rüzgârın yer yer kuvvetli eseceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne ve Kırklareli, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik, Sakarya), Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu), İç Ege (Kütahya, Afyon, Denizli), Çankırı, Eskişehir, Isparta, Burdur, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı ile akşam ve gece saatlerinde Malatya, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı, ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgâr, genellikle güney, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esecek. Bölgelere göre hava durumu tahminleri ise şöyle;

Marmara:  Parçalı çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli ile öğle saatlerinden sonra güneydoğusu (Bursa, Bilecik, Sakarya) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Ege: Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege (Kütahya, Afyon, Denizli) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.

Akdeniz: Az bulutlu, zamanla bölge geneli parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur, akşam ve gece saatlerinde Osmaniye, Hatay ve K. Maraş çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzeybatı kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı ve Eskişehir çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Batı ve Orta Karadeniz:  Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu) kısa süreli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Doğu Karadeniz: Parçalı az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Doğu Anadolu: Az bulutlu, kuzeydoğusu ile zamanla bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır ile gece Malatya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde batısı (Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa) sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.


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