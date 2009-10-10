Yurtta hava durumu

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağış görülecek. Bu bölgelerde sıcaklık da düşecek.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları (Giresun, Trabzon, Rize, Hopa), Doğu Anadolu'nun doğusu (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari) ile Artvin çevrelerinde aralıklarla sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığı ise yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esecek

Bölgelere göre hava durumu

Yapılan tahminlere göre, bölgelerde hava şöyle olacak:



MARMARA: Az bulutlu ve açık geçecek. Sabah saatlerinde Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde hafif sis görülecek.



EGE: Az bulutlu ve açık geçecek. Sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinde hafif sis görülecek.



AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçecek.



İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla Sivas çevreleri parçalı bulutlu geçecek.



BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçecek. Sabah saatlerinde Bolu çevrelerinde hafif sis görülecek.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı, doğusu çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları (Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa) ile Artvin çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek.



DOĞU ANADOLU: Genellikle parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde Erzincan çevrelerinde sis görülecek.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevreleri parçalı bulutlu geçecek.