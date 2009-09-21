Yurtta hava durumu

Yurdun büyük bölümünde görülecek olan sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların; Karadeniz, Doğu Anadolu, Yozgat, Sivas, Diyarbakır, Batman ve Siirt ile Doğu Akdeniz'de (Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş) kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıkcaklığı, yurdun iç bölgelerinde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerimizde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esecek.



Kuvvetli yağış uyarısı



Yağışların; Karadeniz, Doğu Anadolu, Yozgat, Sivas, Diyarbakır, Batman ve Siirt ile bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'de (Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelana karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



Marmara



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek.



Ege



Genellikle parçalı, iç kesimleri çok bulutlu geçecek.



Akdeniz



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge geneli, bugün Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



İç Anadolu



Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Batı Karadeniz



Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde (Zonguldak, Bartın, İnebolu ve Sinop), bugün bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor



Orta ve Doğu Karadeniz



Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinde, bugün bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.



Doğu Anadolu



Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde batısında (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan ve Erzurum), bugün bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.



Güneydoğu Anadolu



Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; bugün Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

