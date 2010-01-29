Yurtta haftasonu hava nasıl olacak?

Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası etkisini yavaş yavaş batıda kaybederken, doğuda hâlâ kar ve soğuk var. Haftasonu ise, neredeyse yurdun genelinde yağmur bekleniyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden edinilen verilere göre, Önümüzdeki üç gün için hava tahminleri şöyle:



Bugün: Karın etki alanı giderek daralıyor. Elazığ-Tunceli, Hakkâri ve Edirne çevresinde etkili olan kar yağışları İçAnadolu’nun kuzey kısımlarında karla karışık yağmur olarak görülecek. Ege ve Akdeniz kıyıları kuvvetli sağanak yağış ihtimaliyle karşı karşıyayken, yurdun geneli bulutlu ve yağmurlu. Bugün yağmurun etkili olduğu İstanbul’da sıcaklık 9 dereceyken; 5 derece olan Ankara’da karla karışık yağmur, 15 derece olan İzmir’deyse kuvvetli sağanak yağış var.



Erzurum’da ise hava sıcaklığı -27’ye kadar düşüyor.



Yarın: Doğu ve Orta Karadeniz kıyıları hariç her yerde bugün yağış var. Doğu Anadolu’nun neredeyse tamamı kar yağışının etkisi altındayken, yurdun geri kalanında yağmur var. İstanbul 11, Ankara 6, İzmir 16 derece olarak bekleniyor.



Pazar: Yarından farklı bir tablo görünmeyecek. Kıyılarda yağmur şiddeti artırıyor. İstanbul: 12, Ankara: 8, İzmir: 14 derece



