Yurtta, bugün ve haftasonu hava nasıl olacak?

T24 - Türkiye, bu hafta kuvvetli yağışların etkisi altında kalacak. Özellikle Marmara Bölgesi için bugün şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, önümüzdeki üç gün için hava tahminleri şöyle:



Cuma: Yurdun her yerinde yağış var. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Erzincan çevresinde beklenen kuvvetli yağışlar sel riski de taşıyor. Sıcaklıklarsa, mevsim normallerinde seyredecek. İstanbul 12, Ankara 13, İzmir 19 derece olacak.



Cumartesi: Yağışlar devam edecek. Akdeniz ve Marmara Bölgeleri’nde yağışlar yine kuvvetli.



Pazar: Yurdun güney kesimlerinde şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz kıyılarında parçalı bulutlar hâkim. Ardahan ve Kars’ta ise kar yağışı bekleniyor.





