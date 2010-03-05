T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yurtta, bugün ve haftasonu hava nasıl olacak?

Türkiye, bu hafta kuvvetli yağışların etkisi altında kalacak.

05 Mart 2010 02:00

T24 - Türkiye, bu hafta kuvvetli yağışların etkisi altında kalacak. Özellikle Marmara Bölgesi için bugün şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, önümüzdeki üç gün için hava tahminleri şöyle:

Cuma: Yurdun her yerinde yağış var. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Erzincan çevresinde beklenen kuvvetli yağışlar sel riski de taşıyor. Sıcaklıklarsa, mevsim normallerinde seyredecek. İstanbul 12, Ankara 13, İzmir 19 derece olacak.

Cumartesi: Yağışlar devam edecek. Akdeniz ve Marmara Bölgeleri’nde yağışlar yine kuvvetli.

Pazar: Yurdun güney kesimlerinde şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz kıyılarında parçalı bulutlar hâkim. Ardahan ve Kars’ta ise kar yağışı bekleniyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24