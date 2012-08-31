Yurtsan Atakan son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir kanser tedavisi gören teknoloji basınının en önemli kalemlerinden gazeteci Yurtsan Atakan, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı.

Teknoloji basınının en önemli kalemlerinden gazeteci Yurtsan Atakan için Levent Camii’nde düzenlenen törene; Atakan’ın eşi Lale Atakan, annesi Nesrin Atakan ve yakınları ile Enis Berberoğlu, Ertuğrul Özkök, Ayşe Arman, Hıncal Uluç, İsmail Küçükkaya, Fatih Altaylı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ressam Bedri Baykam ile basın camiasından çok sayıda isim katıldı.

Türkiye’de dijital hayatın en önemli isimlerinden birinin hayatını kaybettiğini dile getiren Ertuğrul Özkök, “Çok zamansız bir kayıp. Aslında tam da onun dönemi başlıyor. Yapacak daha çok şeyleri vardı. Yurtsan’ın en sevdiğim özelliği teknolojinin en üst yerlerinde olmasına rağmen insanın psikolojisine, insanın yaşamına dair en güzel şeyleri bulan insandı. Yeni hayatımıza damgasını vuran bir isimdi. Türkiye’de pek fazla insan bilmiyor ama bu işin içinde olan bizlerin çok iyi bildiği ve çok takdir ettiği bir insandı. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Fatih Altaylı ise Atakan ile sürekli kavga ettiklerini ancak birbirlerini çok sevdiklerini belirterek, “Türkiye’de interneti tanıtan ve çözümünü araştıran öncü insanlardan biriydi. Teknoloji yazarlığının Türkiye’deki öncüsüdür. Amansız bir hastalığa yakalandı, sonra atlattı, hepimiz sevindik ancak tekrar nüksetti ve kendisini kaybettik” diye konuştu.

İsmail Küçükkaya da Atakan’ın Türk medyasının aradığı yeniliği her zaman dile getirmeye çalıştığını belirterek, “Dijital medyanın öncülerindendi. Türk medyasında da yeniliğin öncüsüydü. Tüm sevenlerinin ve basın camiasının başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

Yurtsan Atakan’ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Ulus Mezarlığına götürüldü.