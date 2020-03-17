Yurtları boşaltılan öğrenciler mağdur: "Güvenlik görevlisi üzerime yürüdü, "polis zorluyla çıkartırım, emir böyle" dedi

Ankara ve Konya’nın ardından, İstanbul’daki bazı öğrenci yurtları da umreden dönen yurttaşların karantina altına alınması için boşaltıldı. Uygulama kapsamında boşaltılan öğrenci yurtlarından biri olan Florya Beşyol KYK Yurdu öğrencisi Ş.K, yurdun boşaltılması sürecinde yaşananları anlattı.

Ş.K, yurdun boşaltılması kararının ardından, “Biz nereye gideceğiz” diye sordukları yurt görevlisinin kendilerine, “Beni sinirlendirmeyin. Polis zorluyla sizi çıkartırım, çünkü emir böyle” dediğini iddia etti.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Florya KYK Yurdu öğrencileri yurtlarının boşaltılacağı kararını 15 Mart gecesi öğrendi. Yurt yönetimiyle konuşmak isteyen öğrenciler, yönetimin kendilerine kötü davrandığını öne sürdü. Yaşananları anlatan Ş.K, “Ne yapacağımızı sormak için yönetime gittiğimde yurdun güvenlik görevlisi ve bir memur üzerime yürüdü. Memur bana vurmaya kalkıştı” dedi. Ş.K, yurt yöneticisinin kendisini polis zoruyla dışarı çıkartmakla tehdit ettiğini de savunarak şunları söyledi:

“Ben odamı, eşyalarımı toplamaya gittikten sonra, yurdu boşaltmak için ertesi gün öğlene kadar zamanımız olduğunu öğrendim. Çoğu öğrenci gece saat 01.00 gibi eşyalarını toplayıp çıktı. Nereye gideceğini bilmeyen bazı arkadaşlarımız geceyi yurtta geçirdi. Biz normalde izin almadan geceyi dışarıda geçiremeyiz. Şu anda kimin nerede olduğu yurt tarafından bilinmiyor.”

"Emrivaki şekilde yurttan kovulduk"

İstanbul Başakşehir’deki Kanuni Sultan Süleyman Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencisi A. ise ‘’Bize sabah 6’ya kadar çıkmanız gerek dendi. Evinize gidin dediler. Emrivaki şekilde yurttan kovulduk’’ ifadelerini kullandı.

"Şişli Yurdu’na gittim, almadılar"

Saatlerce yurt yurt gezdiklerini ifade eden A. ‘’Dün (önceki) gece 6 tane yurdun adı söylenerek buralara gidebilirsiniz dediler. Şişli Yurdu’na gittim, almadı’’ diye konuştu.

"Gelin ama burası da karantinaya alınabilir"

Uzak olmasına rağmen Maltepe’deki Mimar Sinan KYK’yi dahi aradığını ifade eden A., ‘’Gelin yerimiz var, ancak burası da karantina dahiline alınabilir dendi’’ iddiasında bulundu.

"Birden bir gece vakti böyle mağdur edildik"

Hazırlanmalarına dahi zaman tanınmadığını, o an yurtta olmayanların da eşyalarının kaldığını belirten A. diğer arkadaşlarının durumuyla ilgili şunları söyledi:

‘’Kimi arkadaşımız memleketine döndü. İstanbul’da akrabası olan arkadaşlarımız da oralara gitti. Bizim gibi durumu olmayanlar da çeşitli yurtları dolaşıyoruz. Birden bir gece vakti böyle mağdur edildik.’’

Sivas'ta da yurtlar boşaltıldı

Ankara İstanbul ve Konya’nın ardından Sivas’ta da umreden dönenler için yurtlar boşaltılmaya başladı. Dün Sivas’taki Binali Yıldırım Kız Yurdu görevliler tarafından boşaltıldı. Öğrenciler duruma tepki gösterdi.