Yurtlarda büyüdü şimdi orada müdürlük yapıyor

T24 - Yetiştirme Yurdunda büyüyen 33 yaşındaki Savaş Aktepe, yıllar sonra o yurtlardan birine müdür yardımcısı olarak atandı. Çocuklar onu, 'anne gibi şefkatli baba gibi yol gösterici' olarak tanımlarken, kendisi de, "Onların mutluluğu benim mutluluğum. Aynı yerde büyüdüğüm için sorunlarını anlamak ve çözüm üretmek kolay oluyor" diye konuşuyor.





Yetiştirme yurdu psikolojisini yaşayarak öğrenen Aktepe, onlara kimsesizlik travması yaşatmamak adına elinden geleni yapıyor, onlarla arkadaş olmaya çalışıyor.

1978 yılında Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikayı köyündeki dünyaya gelen Savaş Aktepe, 3 yaşındayken kimsesiz kalarak çocuk yurduna verildi. 1985 yılında, okula başlayan Aktepe, bu nedenle Sincan'da yeni açılan bir yurda gönderildi. "Kalabalık içinde yapayalnızdım" sözleriyle anlattığı günlerde kendisini derslerine verdi. İlkokulu, başarılı bir öğrenci olarak tamamladı. Yaşı 12'ye gelince artık çocuk yurdu için "büyük" olduğu söylendi. Evi bildiği yuvadan Rize Erkek Yurdu'na gönderildi. Ortaokul ve liseyi Rize'de tamamlayan Savaş, 1997'de 18 yaşını doldurduğu için kaldığı yurda yine "büyük" geldi. Yurttan ayrıldı, aynı yıl Rize Tarım İl Müdürlüğü'nde daktilograf olarak işe başladı.



'Birlikte yürüyoruz'

Artık kendi ayakları üzerinde durmaya başlayan Savaş, hem çalıştı hem de Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Görevde yükselme sınavını kazanıp aynı kuruma şef olarak atandı. 2004'te Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesindeki Çankırı Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü'ne memur olarak geçiş yaptı. 2009'da açılan görevde yükselme sınavında da başarılı olup 2010'da Kars Halime Arslan Yıldız Çocuk Yuvası'na Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2010 Kasım'ından bu yana ise Kars Erkek Yetiştirme Yurdu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapıyor.

Aktepe, şimdi kimsesiz çocukların yanında, yeniden onlarla birlikte yaşamanın mutluluğu içinde. "Hep birilerinin elimi tutmasını isterdim, şimdi o ele ihtiyacı olan çocuklara yardım ediyorum. Kendi tecrübelerimi onlara anlatıyorum. Çünkü onların şimdi yürüdüğü o yalnız, o sıkıntılı o kara yollardan bir zamanlar ben de geçtim. Şimdi onlara rehberlik ediyorum" diyor.



