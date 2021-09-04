Yurtlara yapılacak barınma ve beslenme yardımında adrese teslim kriter iddiası

Gençlik ve Spor Bakanlığı, vakıf ve derneklere ait öğrenci yurtları için yapılacak barınma ve beslenme yardımının şartlarını belirleyen bir yönetmelik yayınladı. “En az 2 yıl, en az bin öğrenci kapasitesi ve üç büyükşehir” şartları, yönetmeliğin ENSAR, TÜGVA ve TÜRGEV gibi bazı vakıflara özel hazırlandığı iddialarını gündeme getirdi. Eğitim-İş Sendikası MYK Üyesi Orhan Yıldırım, “Adrese teslim ihale gibi yönetmelik yayınlamışlar. Büyükşehir belediyelerinden kesilen kaynağı şimdi bakanlık aracılığıyla kendilerine yakın vakıflara aktaracaklar” iddiasında bulundu.

En az 3 Büyükşehir ve bin öğrenci şartı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere yapılacak beslenme ve barınma yardımına ilişkin usul ve esaslar açıklandı. Buna göre yardım alacak vakıfların en az iki yıldır yüksek öğrenim öğrencilerine dönük yurt hizmeti veriyor olması, en az üç büyükşehirde yurdu bulunması ya da Ankara, İstanbul ve İzmir’de toplam 3 yurdu olması ve en az bin kapasiteli yurt hizmeti faaliyeti yürütüyor olması gerekecek.

Eğitim-İş: Kimler yararlanacak açıklasınlar

Yeni yönetmeliği T24’e değerlendiren Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ENSAR, TÜRGEV ve TÜGVA gibi vakıflarla daha önce yapılmış protokolleri iptal ettiğini hatırlatarak şunları söyledi: “FETÖ yurtları çok ciddi öğrenci kapasitesine sahipti ve bu yurtlar daha sonra ENSAR, TÜGVA ve TÜRGEV gibi vakıflara devredildi. Bu vakıflar dışında şu anda Türkiye’de bu kadar büyük kapasitelerde yurt işiyle uğraşan başka bir kuruluş yok. En az 2 yıl, bin öğrenci kapasitesi ve üç büyükşehir şartı ciddi bir organizasyon. Şu anda yapılan uygulama adrese teslim ihale gibidir. Diğer bir şekilde anlatmak gerekirse üniversitelerdeki kişiye özel kadro ilanları gibidir. Bu şartları taşıyacak yurt ve vakıfların listesi MEB ve YÖK’ün elinde mutlaka vardır. Her iki kurumdan da bunun listesini açıklamasını bekliyoruz. Biliyoruz ki; AKP büyükşehir belediyelerini kaybedince bu tarikat ve vakıfların kaynakları ciddi şekilde kesildi. Şimdi bu kesilen kaynağı yine bir şekilde buralara aktarmak istiyorlar.