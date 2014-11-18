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YURTKUR'dan tavsiye: Kadının malına, soyuna, güzelliğine ve dinine bakın

Rize Çayeli Yurt Müdürlüğü'nde gerçekleşen evliliğe hazırlık semineri için hazırlanan afişlerde nikah yapılacak kadında dinin önemine vurgu yapıldı

18 Kasım 2014 19:56

Rize Çayeli Yurt Müdürlüğü'nde gerçekleşen "Eş seçimi ve evliliğe hazırlık" semineri için hazırlanan afişlerde evlilik için kadının dinine bakılması hadis örneğiyle salık verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YURTKUR Çayeli Müdürlüğü, önceki gün düzenlediği "Eş seçimi ve evliliğe hazırlık" semineri öncesi hazırladığı afişlerde ilginç bir Hadis-i Şerif örneği verdi. Hazırlanan afişlerde evlenecek öğrencilere kadının 4 şeyi için nikah edileceği hatırlatıldı. Bunlar sırasıyla; malı, soyu, güzelliği ve dini olarak gösterildi.

Birgün gazetesinden Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre, Rize Çayeli Yurt Müdürlüğü tarafından düzenlenen panel afişinde, “Eş seçimi ve evliliğe hazırlık. Bilgilenelim, bilinçlenelim” ve “Kadın dört şey için nikah edilir; malı, soyu, güzelliği ve dini. Sen dindar olanını seç ki elin bereket bulsun” ifadeleri yer aldı.

Özellikle dini bütün kadınların seçilmesi önerisi dikkat çekti. Düzenlenen panele Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Erol Çevrim, psikolog Zeynep Kargın Güner, sosyolog Kadir Gülçimen ve doktor Cemile Yılmaz katıldı.

Bakanlığın desteklediği projenin ülke çapında yaygınlaştırılmasının da gündemde olduğu öne sürüldü.

 

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