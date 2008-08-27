YURTKUR'dan tanıtım günleri

YURTKUR'dan yapılan açıklamaya göre, "Tanıtım Günleri" kuruma bağlı 110 yurtta yapılacak. Üniversite öğrencileri ve aileleri, 20 bölge müdürlüğü ve 110 yurtta kurulacak olan tanıtım masalarından, kurumun hizmetleri ve hizmetlerden nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgi alabilecekler.



"Tanıtım Günleri"nde öğrenciler ve aileleri, odaların kaçar kişilik olduğu, yurt ücretleri, yurda giriş-çıkış saatleri, kayıt sırasında istenecek belgeler, yurtlarda barınma koşulları ve süresi, depozito miktarı ve depozito alınmayacak öğrenciler, yurtlardan hangi nedenlerle ilişik kesildiği, yurtlarda öğrencilerin kullanımına verilen malzemeler, beslenme ve psiko-sosyal hizmetler, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler konularında bilgilendirecek. Öğrenciler ayrıca burs, öğrenim ve katkı kredisi konularında da bilgi edinebilecekler