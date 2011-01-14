-YURTKUR'DAN ÖĞRENCİYE İKİNCİ EK SÜRE ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Yükseköğrenim Kredi ve Yurtları Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü Hasan Albayrak, kredi ve burs müracaatları sonrasında taahhüt senetlerini zamanında tanzim ve tasdik ettiremeyen öğrencileri için ikinci defa ek süre verildiğini bildirdi. Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, 2010-2011 öğretim döneminde kredi ve burs müracaatları sonrasında taahhüt senetlerini zamanında tanzim ve tasdik ettiremeyen öğrenciler için 17-31 Ocak 2011 (31 Ocak 2011 dahil) tarihleri arasında ek süre verildiğini belirtti. Taahhüt senetlerini noterde tanzim ve tasdik ettirerek kuruma teslim etmeleri halinde bu öğrencilerin burs veya öğrenim kredileri 10 Şubat 2011 tarihinde ödenecek. YURTKUR, burs, öğrenim ve katkı kredisi için 31 Aralık 2010'da dolan başvuru süresini, daha önce 14 Ocak 2011 gününe kadar uzatmıştı.