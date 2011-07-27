-YURTKUR'DAN FOTOĞRAF DÜZENLEMESİ ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yurtlara kayıt işlemlerinde kız öğrencilerin başörtülü veya başı açık olduğuna bakılmaksızın getirilen fotoğrafların kabul edileceğini duyurdu. YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, kuruma bağlı yurtlarda kayıtların 5 Eylül 2011 tarihinde başlayacağını bildirdi. Kayıt sırasında öğrenciden sadece 6 adet fotoğraf istendiğini belirten Albayrak, ''Yurtlara kayıt kabul işlemlerinde kız öğrencilerin başörtülü veya başı açık olduğuna bakılmaksızın getirdikleri fotoğraflar kabul edilecektir'' ifadesini kullandı. Albayrak açıklamasında, yurtların 12 Eylül 2011 tarihinde hizmete açılacağını belirtti.