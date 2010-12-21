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Yaşam

YURTKUR'DAN 150 BİN ÖĞRENCİYE BURS ANKARA (A.A)

21 Aralık 2010 15:11

-YURTKUR'DAN 150 BİN ÖĞRENCİYE BURS ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), 150 bin öğrenciye burs, başvuruda bulunan diğer öğrencilerin tamamına da öğrenim kredisi verdi.  YURTKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, kuruma burs, öğrenim ve katkı kredisi almak üzere 423 bin öğrencinin başvurduğu belirtildi.  Başvuruların değerlendirilmesi üzerine 150 bin öğrenciye burs verildiği belirtilen açıklamada, müracaat eden diğer öğrencilerin tamamına da öğrenim kredisi tahsis edildiği bildirildi. Açıklamada, ayrıca katkı kredisi almak için başvuran öğrencilerin tamamına da katkı kredisi verildiği kaydedildi.  Burs, öğrenim ve katkı kredisi sonuçları www.kyk.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaralarıyla öğrenilebilecek.  Öğrencilerin, taahhüt senetlerini de 22-30 Aralık tarihleri arasında noterde, vergi, resim ve harç için para ödemeksizin tanzim ve tasdik ettirdikten sonra 30 Aralık Perşembe mesai bitimine kadar YURTKUR'un bölge veya yurt müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. Öğrencilerin senetlerini, bölge veya yurt müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise ''Cemal Gürsel Cad. No:61 06590 Cebeci/Ankara'' adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile veya elden teslim etmeleri isteniyor.  Senetlerini belirtilen tarihte kuruma teslim eden öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi ödemeleri de 10 Ocak 2011 tarihinde Ziraat Bankası'nın ilgili şubelerinden yapılacak.

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