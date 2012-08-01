YURTKUR'da cinayet ve intihar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesindeki Kredi Yurtlar Kurumu erkek öğrenci yurdu müdürü, yardımcısını silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu erkek öğrenci yurdu makam odasından silah sesleri üzerine polis çağırıldı.

Yurt binasına gelen polis, müdür Işıktaş ve müdür yardımcısı Abdulgani Güldez'in cesetleriyle karşılaştı.

Emniyet ekiplerince yapılan ilk incelemelerde, Yurt müdürü İsmail Işıktaş'ın, müdür yardımcısını kendisine ait tabanca ile 3 el ateş ederek öldürdüğü sonrsında ise intihar ettiği belirlendi.

'Tayin istemişti'

Üniversite rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar konuyla ilgili yaptığı açıklamada ikili arasında herhangi bir husumet olmadığını ancak Işıktaş'ın Ankara'ya tayin olmak istediğini söyledi.

Aldığı bilgiye göre yurt müdürü İsmail beyin son olarak 15.30'da vali yardımcısı ile görüştüğünü kaydeden Harmandar, ''Olayın ayrıntısını daha fazla bilmiyorum. Yaşanan olay üzücü, başımız sağ olsun'' dedi.