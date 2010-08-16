-YURTKUR'A BAŞVURULAR BAŞLADI ANKARA (A.A) - 16.08.2010 - Üniversitelere yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin yurt, burs, öğrenim ve katkı kredisi başvuruları bugün başladı. Yükseköğretim programlarına 2010-2011 öğretim döneminde ilk defa yerleştirilen öğrencilerden YURTKUR yurtlarında barınmak, burs, öğrenim, katkı kredisi almak isteyenler, başvurularını 25 Ağustosa kadar yapacak. Başvuru işlemleri YURTKUR'un www.kyk.gov.tr internet adresinden yürütülecek. Yurt başvurusu sonuçları 30 Ağustos 2010 tarihinde açıklanacak. Yurt kayıtları ise 31 Ağustos-17 Eylül 2010 tarihleri arasında alınacak. Yurtlar, 13 Eylül 2010'da hizmete açılacak.