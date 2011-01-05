-YURTKUR YURT DIŞINDA DA YURT AÇACAK ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak, Türkiye dışında da yurt açılmasına ilişkin olarak, ''Londra'da bir öğrenci bana şöyle söylemişti, 'Siz niye buralara yurt açmıyorsunuz?' Öğrencilerle burada yaptığımız toplantı sonrasında yurtdışında da yurt açmak aklımıza yattı'' dedi. Albayrak, 1000 veya daha fazla öğrenci olan yerlerde yurt kiralanabileceğini, bu konuya ilişkin detayların çıkarılacak yönetmelik ile netleşeceğini söyledi. ''Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' ile yapılan yeni düzenleme hakkında bilgi veren Albayrak, düzenleme ile YURTKUR'un yurt dışında da yurt açabileceğini belirtti. KKTC'ye de üniversite eğitimi için Türkiye'den çok sayıda öğrencinin gittiğin belirten Albayrak, YURTKUR'un yapısını oraya uygulamak üzere birçok çalıştay düzenlendiğini anımsattı. Kurumun sosyal devlet anlayışını üniversite gençliğine yansıttığını vurgulayan Albayrak, ''Öğrenciyi önce evladımız gibi görüyoruz, sonra müşterimiz gibi görüyoruz. Müşteri memnuniyeti kredi yurtlar kurumunda önemlidir'' dedi. Birçok ülkeye gittiklerini ve yurt konusunda bir eksiklik olduğunu gördüklerini ifade eden Albayrak, Londra'daki öğrencilerle yaptığı toplantı sonrasında yurtdışında da yurt açılmasına karar verdiklerini söyledi. Sonrasında bu konuyla ilgili çalışma yaptıklarını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerin ve izin aldıklarını anlatan Albayark, ''Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılıyor bu işler. Kendisine anlattım çok hoşuna gitti'' diye konuştu. Albayrak, yurt dışında yurtların ilk nerelere açılacağına ilişkin, ''Aklımıza şu geliyor, ilk düşündüğümüz, öğrencinin yoğun olduğu mesela KKTC, Londra ve birkaç yer var'' dedi. -YURT ÜCRETLERİNİ YATIRMADA KOLAYLIK- Kurumun sürekli yeniliklere imza attığını belirten Albayrak, yeni bir konu üzerinde çalıştıklarını ve önümüzdeki iki ay içerisinde uygulamanın başlayacağını söyledi. Albayrak, bundan sora öğrencilerin yurt paralarını internetten de yatırabileceğini bildirdi. Öğrencilerin yurt ücretlerini bundan sonra elden yatırma zorunluluğunun olmayacağını belirten Albayrak, bu konuyla ilgili protokol imzalanacağını, ardından birkaç yurtta test yapılacağını ve eksikliklerin giderileceğini anlattı. Albayrak, ''Artık öğrenci memleketine gidince arkadaşına para gönderip yurt parasını yatırtma derdinden kurtulacak. Öğrenci memleketindeyken de yurt ücretini banka kanalıyla yatırabilecek. Yurt parasını öğrencinin velisi de yatırabilecek. Para yatırıldıktan sonra alınan banka dekontunun yurda verilmesi gerekecek'' diye konuştu.