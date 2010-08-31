-YURTKUR, ÖĞRENCİLERİ TERMİNALLERDE KARŞILAYACAK ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) çalışanları, üniversite öğrencilerini otobüs terminallerinde karşılayarak danışmanlık hizmeti verecek. YURTKUR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, fakülte, yüksekokul ve yurtlara kayıt için gelen öğrencileri kurumun çalışmaları hakkında bilgilendirmek ve yurtlara yönlendirmek amacıyla yeni bir uygulamaya geçildi. Buna göre, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, Van, Zonguldak, Kocaeli ve Aksaray illerindeki şehirlerarası otobüs terminallerinde bugünden başlayarak 17 Eylül'e kadar ''Danışma Masaları'' kurulacak. Kurum çalışanlarından seçilen rehberler, bu tarihler arasında otobüs terminallerinde öğrencileri bekleyecek. ''Danışma Masaları'' uygulaması ile, ailesinin bulunduğu şehirden ayrılarak, başka bir ilde öğrenime başlayacak gençlerin, geldikleri şehir, barınacakları yurt, burs/kredi hizmetleri ile ilgili izlenecek yol, imkanlar, hizmetler, ulaşım gibi konular hakkında bilgilendirilmesi amaçlanıyor.