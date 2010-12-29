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Yaşam

YURTKUR KREDİLERİNE BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI ANKARA (A.A)

29 Aralık 2010 17:26

-YURTKUR KREDİLERİNE BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak, burs, öğrenim ve katkı kredilerinin taahhüt senetlerini teslim etme süresinin yarın sona ereceğini belirterek, senetlerini teslim edemeyen öğrenciler için sürenin uzatılacağını bildirdi. YURTKUR Genel Müdürlüğünde mülkiyeti Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı'na ait 3 öğrenci yurdunun YURTKUR'a tahsis edilmesi için protokol imzalandı.  Protokol imza töreninde bir konuşma yapan Albayrak, kurumun yaptığı çalışmaları anlatarak, son yıllarda ciddi gelişme gösterdiklerini ifade etti.  2004'te çıkarılan bir kanunla öğrencilere verilen burs ve kredilerin tek merkezden verilmesinin sağlandığını belirten Albayrak, YURTKUR'un hem barınma hizmeti sağlayan hem de kredi veren bir kurum olduğunu kaydetti. Öğrencilerin burs ve kredilerine 2011 yılı için yüzde 20 oranında zam yapıldığını anımsatan Albayrak, YURTKUR yurtlarında barınan öğrencilerin eğer kredi de alıyorlarsa hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını devam ettirebildiklerini söyledi. Bu arada burs, öğrenim ve katkı kredilerine başvuran öğrencilerin taahhüt senetlerini teslim etme süresinin yarın mesai saati bitiminde sona ereceğini bildiren Albayrak, ''Eğer veremeyen öğrenciler olursa bu süreyi uzatırız. Bizim amacımız öğrencilerin mağdur olmaması'' diye konuştu.  YURTKUR Genel Müdürü Albayrak, bir gazetecinin, ''Taahhüt senetlerini teslim etmeyenler için ne kadar ek süre verileceği'' yönündeki sorusu üzerine, senetlerini yarın mesai saatine kadar teslim eden öğrencilerin 10 Ocak'ta ilgili bankalara giderek, kartlarını, dolayısıyla kredilerini ve burslarını alabileceklerini bildirdi. Albayrak, ''Biz bütün öğrencilerimizin bir an önce bu senetlerini teslim edip, burs ve kredilerini almalarını istiyoruz. Senetlerini teslim edemeyenler için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da süre vereceğiz. Hiç bir öğrencimiz mağdur olmayacak, ne kadar ek süre vereceğimizi arkadaşlarımızla oturup konuşacağız ama senetlerini yarından sonra teslim edecek öğrenciler, burs ve kredilerini daha sonra örneğin ocağın sonuna doğru, şubat gibi alacaklar'' diye konuştu. 

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