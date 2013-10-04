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YURTKUR: İzmir'de ve Van'da ücret artışı söz konusu değil

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, şu an için yurt ücretlerinin artırılmasının söz konusu olmadığını bildirdi

04 Ekim 2013 00:27

 

YURTKUR, dün İzmir'de kız öğrencilerin protestosuna konu olan yurt ücretlerine zam yapılacağı iddialarını yalanladı. Kurumdan yapılan açıklamada "Ne İzmir'de ne Van'da ücret artışı söz konusu değil" denildi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), şu an için yurt ücretlerinin artırılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

YURTKUR'un Twitter adresinden "Sevgili öğrenciler, ne İzmir'de ne Van'da ne de hiçbir yurt müdürlüğümüzde şu an için yurt ücretlerinin artırılması söz konusu değildir" açıklaması yapıldı.

Ege Üniversitesi kampüsündeki YURTKUR yurtlarında kalan kız öğrenciler, dün akşam yurt ücretinin artırılacağı ve giriş saatlerinin erkene çekileceği iddiasıyla eylem yapmışlardı.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da Twitter adresinden, İzmir'deki YURTKUR barınma ücretine yönelik itirazı incelemek üzere müfettiş görevlendirdiğini açıklamıştı.

 

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