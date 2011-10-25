-YURTKUR: Borçlulara ilişkin yeni işlem yapılmadı ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, kurum tarafından borcunu vadesinde ödemeyen borçlulara ilişkin yeni bir işlem yapılmadığını bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, dün çeşitli basın kuruluşlarında ''Yüksek öğrenim kredi borcunu ödeyen binlerce öğrenciye yeniden borç çıktı'' başlıklı haberler yer aldığı belirtilerek, bu habere esas olan mevzuatın, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun tasarrufunda olmadığı kaydedildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: ''Kurumumuz 351. sayılı kanunla kurulmuş olup, kanunun 'Taksitlerin zamanında ödenmemesi' başlıklı 17. maddesi 'Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. Bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil olunarak kuruma ödenir' hükmüne amirdir. Söz konusu borçlular bahse konu kanun gereğince mal sandıkları/vergi dairelerine intikal ettirilmişlerdir. 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı kanun gereğince öğrenim ve katkı kredileri yeniden yapılandırma kapsamına alınmıştır. Bu kanun gereğince yeniden yapılandırma yetkisi vergi dairelerinindir. Kurumumuz tarafından borcunu vadesinde ödemeyen borçlulara ilişkin yeni bir işlem yapılmamıştır.''