Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 626,3 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 217 milyar 609 milyon dolar olan yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 Nisan ile sona eren haftada 215 milyar 982,7 milyon dolara geldi.

1 Nisan haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 497 milyon dolar azalarak 139 milyar 693,6 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 129,4 milyon dolar azalarak 76 milyar 289,0 milyon dolar oldu.