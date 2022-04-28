Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 712 milyon dolar geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. TCMB verilerine göre Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 712,3 milyon dolar düşüş gösterdi.

Bir önceki hafta 216 milyar 733 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 22 Nisan ile sona eren haftada 216 milyar 21 milyon dolara geldi.

22 Nisan haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 625 milyon dolar azalarak 138 milyar 452,2 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 87,3 milyon dolar azalarak 77 milyar 569,2 milyon dolar oldu.