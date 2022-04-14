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Ekonomi

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 367,6 milyon dolar azaldı

Gerçek kişilerin döviz mevduatları 887,3 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin 519,6 milyon dolar arttı

14 Nisan 2022 14:48

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre 8 Nisan ile biten haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 367,6 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre bir önceki hafta 215 milyar 982 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 Nisan ile sona eren haftada 215 milyar 615,10 milyon dolara geldi.

8 Nisan haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 887,3 milyon dolar azalarak 138 milyar 806,40 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 519,6 milyon dolar artarak 76 milyar 808,70 milyon dolar oldu.

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