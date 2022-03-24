Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 143,6 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 143,6 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 216 milyar 105,4 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 18 Mart ile sona eren haftada 216 milyar 249 milyon dolara geldi.



18 Mart haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 76,3 milyon dolar azalarak 140 milyar 308,7 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 miyar 219,8 milyon dolar artarak 75 milyar 940,2 milyon dolar oldu.