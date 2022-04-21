Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 1 milyar 121 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 1 milyar 121,5 milyon dolar artış gösterdi

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 215 milyar 615,1 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 15 Nisan ile sona eren haftada 216 milyar 733,6 milyon dolara yükseldi.

15 Nisan haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 268,8 milyon dolar artarak 139 milyar 77,2 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 847,8 milyon dolar artarak 77 milyar 656,5 milyon dolar oldu.