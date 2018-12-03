Yurtiçi ÜFE Kasım'da yüzde 2.53 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 38.54

İstanbul, 3 Aralık (DHA) – Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2.53 düşerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36.68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.54 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25.52 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayinin dört sektörü Kasım ayında bir önceki aya göre yükselirken;

-madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.80,

- imalat sanayi sektöründe yüzde 3.09 düşerken,

-elektrik, gaz üretim ve dağıtım sektöründe yüzde 2.35 ve

- su sektöründe yüzde 1.25 arttı.

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 15.49 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8.11 ile ana metaller, yüzde 6.32 ile metal cevherleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 4,14, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı yüzde 2.35, içecekler yüzde 1.78 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Kasım ayında aylık en fazla düşüş yüzde 3.56 ile ara malında gerçekleşti. (Tablo ve Grafik)