Yurtiçi ÜFE Ekim'de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)

İstanbul, 5 Kasım (DHA) – Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.91, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 40.22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45.01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 23.73 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayinin dört sektörü Ekim ayında bir önceki aya göre yükselirken;

-madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.12,

- imalat sanayi sektöründe yüzde 0.17,

-elektrik, gaz üretim ve dağıtım sektöründe yüzde 8.62 ve

- su sektöründe yüzde 0.89 artış görüldü.

TÜİK verileri ayrıca bir önceki aya göre en fazla artışın yüzde 20.78 ile ham petrol ve doğal gazda görüldüğünü ortaya koyarken, bunu sırasıyla yüzde 8.62 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı ve yüzde 7.33 ile ağaç ve mantar ürünleri (mobilya dışında) izledi. Basım ve kayıt hizmetleri yüzde 9.11, metal cevherleri yüzde 5.35 ve ana metaller yüzde 4.11 ile Ekim’de bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ise Ekim ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti. (Tablo ve Grafik)