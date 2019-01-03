T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yurtiçi ÜFE Aralık'ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64

İstanbul, 3 Ocak (DHA) – Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2

03 Ocak 2019 13:12

İstanbul, 3 Ocak (DHA) – Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.22 düşerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27.01 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayinin dört sektörü Aralık ayında bir önceki aya göre düşerken;
     - madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2.46,
    - imalat sanayi sektöründe yüzde 1.56,
    - elektrik, gaz üretim ve dağıtım sektöründe yüzde 8.47 ve
    - su sektöründe yüzde 0.13 geriledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ocak DHAYİÜFE AralıkAralıkTürkiyeKurumu TÜİK
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24