Yurtdışından Türkiye'ye yatay geçiş

Uluslararası ortak programlar kapsamında eğitim görenlerden akademik başarısızlık nedeniyle yurt dışındaki üniversitelerden ilişiği kesilenler, yurt içindeki yükseköğrenim notları esas alınarak ve yatay geçiş yönetmeliği doğrultusunda Türkiye'de başka bir yükseköğretim kurumundaki eş değer bir programa yatay geçiş yapabilecekler.



Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundan akademik başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen bir kişinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan da atılacak.



Yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görürken, akademik başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen bir kişi, yurt içinde gördüğü yükseköğrenimdeki başarı notu esas alınarak ve Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Türkiye'de başka bir yükseköğretim kurumundaki eş değer bir programa yatay geçiş yapabilecek. Yatay geçiş, ancak başarısız olunan yarıyılı takip eden yarıyılda gerçekleştirilebilecek.



Başarısızlık dışındaki bir nedenle bu yükseköğretim kurumlarından birisinden ilişiği kesilenlerin diğer yükseköğretim kurumlarından da ilişikleri kesilecek.



Yatay geçişler



Ayrıca, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu bir uluslararası ortak programdan aynı üniversite veya başka bir üniversite bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer bir uluslararası ortak program ile bir uluslararası ortak programdan yurt içindeki diğer bir programa veya yurt içindeki bir programdan uluslararası ortak bir programa, YÖK tarafından çıkarılmış yatay geçiş yönetmeliğine uygun şekilde yatay geçiş yapılabilecek.

